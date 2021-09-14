16:58  14 вересня
Українці тепер можуть отримати "жовтий" COVID-сертифікат в додатку "Дія"
17:35  14 вересня
У столиці буде обмежено рух проспектом Бажана
17:37  14 вересня
На Донбасі знову відносне затишшя: з початку доби 1 порушення режиму тиші
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2021, 16:54 524

З понеділка повернуться штрафи за порушення карантину в Києві – Рубан

14 вересня 2021, 16:54 524
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З понеділка, 20 вересня, в Києві штрафуватимуть порушників нормативів вакцинації від коронавірусу COVID-19

Про це заявив керівник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

З травня Київ почав готуватися до щеплень і вакцинальної кампанії, і сьогодні в Києві вакциновано близько 800 тис. осіб, це найвищий показник вакцинації в країні. Що стосується тих 80% нормативу, встановленого Кабінетом міністрів щодо відвідування закладів освіти, культурного, побутового спрямування, коливається відсоток вакцинації в різному бізнесі від 20% до 90%. Найбезпечнішою у нас буде система освіти, де досягли 65-70%, але деякий бізнес досі не вакцинувався, - зазначив чиновник.

За його словами, сьогодні щодо вакцинації необхідно проводити всі масштабні заходи на всіх рівнях, починаючи від президента і закінчуючи медсестрою.

Ми це робимо вже майже рік, спостерігаємо за допомогою відеокамер за публічними заходами. І щодня в Києві працюють 10 мобільних груп, кожна з яких обходить близько 15-20 суб'єктів і проводить роз'яснювальну роботу. Сьогодні ще не складаються протоколи про порушення, поки проходять консультації, тому що люди після літа забули, що таке коронавірус, як потрібно дотримуватися правил. Але з понеділка, коли буде прийнято рішення Кабміну, будуть і штрафні санкції, і залучатимуться до відповідальності порушники, - заявив Рубан.

Як повідомлялося, Кабмін змінив правила і обмеження карантину в Україні.

Також учора голова Чернівецької ОДА заявив, що жодного дистанційного навчання не передбачається: тільки карантин.

карантин COVID-19 Обмеження штраф Олег Рубан Держпродпотребслужба Київ

У Чернівецькому університеті ще дві групи студентів пішли на самоізоляцію через COVID
14 вересня 2021, 14:39
Обов'язкової вакцинації від COVID-19 в Україні не планується - прем'єр
14 вересня 2021, 13:05
Шмигаль розповів, як буде працювати транспорт у "червоній" зоні
14 вересня 2021, 12:31
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua