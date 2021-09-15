В Україні за добу понад 4600 нових хворих COVID-19

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В Україні за 14 вересня виявили 4640 нових хворих на коронавірус. Найбільша кількість нових хворих у Києві та Одеській області

Як передає RegioNews про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

Крім Києва, в якому зафіксували 441 новий випадок, "лідерами" по захворюваності є Одеська (361), Харківська (343), Львівська (294) і Дніпропетровська (273) області.

Всього за добу госпіталізували 1 609 осіб, 93 людини померли, одужали 1 858 осіб. Серед захворілих за добу - 531 дитина та 95 медпрацівників.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 33 878 осіб, методом ІФА – 8 562 особи, експрес-тестами – 32 991 особа.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 325 796 осіб, з них 2 225 130 осіб одужали, 54 550 хворий помер.

Нагадаємо, 13 вересня Кабінет Міністрів змінив правила карантину в Україні. Тепер українці за наявності covid-сертифікатів зможуть обійти більшість обмежень у "жовтих" та "червоних" зонах.