На Закарпатті стався вибух на автозаправці, двоє людей постраждали

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпаття, двоє людей отримали травми, пише RegioNews.

"В оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння, на одній з автозаправних станцій, що в місті Хуст", — сказано у повідомленні.