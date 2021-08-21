На Закарпатті стався вибух на автозаправці, двоє людей постраждали
В місті Хуст, що у Закарпатській області, стався вибух на одній з автозаправних станцій
Як повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпаття, двоє людей отримали травми, пише RegioNews.
"В оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння, на одній з автозаправних станцій, що в місті Хуст", — сказано у повідомленні.
Постраждалих доправили до лікарні. На місці вибуху працюють правоохоронці та рятувальники.
Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві невідомі кинули гранату на подвір'я будинку.
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