13:45  21 серпня
У столиці на День Незалежності зміниться графік роботи громадського транспорту
14:21  21 серпня
На Закарпатті стався вибух на автозаправці, двоє людей постраждали
10:04  21 серпня
Окупанти на Донбасі принишкли, за добу - жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2021, 14:21 252

На Закарпатті стався вибух на автозаправці, двоє людей постраждали

21 серпня 2021, 14:21 252
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

В місті Хуст, що у Закарпатській області, стався вибух на одній з автозаправних станцій

Як повідомили у пресслужбі ДСНС Закарпаття, двоє людей отримали травми, пише RegioNews.

"В оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення про вибух газоповітряної суміші, без подальшого горіння, на одній з автозаправних станцій, що в місті Хуст", — сказано у повідомленні.

Постраждалих доправили до лікарні. На місці вибуху працюють правоохоронці та рятувальники.

Нагадаємо, нещодавно у Миколаєві невідомі кинули гранату на подвір'я будинку.

Україна вибух Ужгород заправка Закарпаття

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Чотири конкурси: як Україна ішла до Великого герба
Метаморфози Слов'янська: як мер Лях, обвинувачений у колаборації, став головою ВЦА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Лариса Волошина
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram