У Дніпрі в салоні авто вибухнула граната, водія госпіталізували

Фото: Нацполіція

У Соборному районі Дніпра в салоні автомобіля "Subaru" вибухнула страйкбольна граната. Внаслідок події тілесні ушкодження отримав 36-річний водій автомобіля

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Повідомлення надійшло до поліції сьогодні, 2 вересня, близько 12:00.

За попередньою інформацією, вибух стався в салоні автомобіля "Subaru" в районі переднього пасажирського сидіння. З місця події вилучено фрагменти страйкбольної гранати, а також пошкоджену сумку водія", - йдеться у повідомленні.

Зараз водія авто медики доставили до лікарні. Його життю нічого не загрожує.

На місці події по вул. Ливарній працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Вирішується питання про надання правової кваліфікації вказаної події.

Раніше повідомлялось, що від вибуху гранати у Кривому Розі постраждав чоловік. В результаті інциденту, який трапився на території комбінату, чоловіку відірвало ногу - його госпіталізували до місцевої лікарні.