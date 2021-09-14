На Хмельниччині в ДТП загинули троє людей

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У Хмельницькій області на автодорозі "Житомир-Чернівці" зіткнулись два автомобілі, у результаті чого загинули три людини, ще троє постраждали, серед них одна дитина

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДСНС України.

На автодорозі Н-03 "Житомир-Чернівці" сталося зіткнення двох легкових автомобілів, у результаті чого загинули 3 людини й травмовані 3 людини (з них 1 дитина 2011 р.н.)", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані до лікарні.

Раніше повідомлялось, що на Житомирщині автівка на смерть переїхала хлопця, який лежав на дорозі.