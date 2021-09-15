У Харкові на стадіоні знайшли дитину без свідомості: на нього впали футбольні ворота

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Поліція Харкова розслідує справу про травмування 6-річного хлопчика, якого без свідомості знайшли на шкільному стадіоні й у важкому стані доставили в міську лікарню

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що повідомлення про госпіталізацію 6-річної дитини до реанімаційного відділення надійшло до поліції 14 вересня близько 18:00.

Як зазначають у медичному закладі, лікарі по прибуттю на стадіон виявили дитину без свідомості, поруч з нею на землі лежали металеві футбольні ворота.

Зараз дитина перебуває у важкому стані в міській лікарні.

Поліція розслідує справу за ч.2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років тюремного ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що в Харкові 12 вересня однорічна дитина випала з вікна третього поверху.