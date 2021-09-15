12:28  15 вересня
Ляшко озвучив умову повного скасування карантину в Україні
08:26  15 вересня
Директора школи у Хмельницькому, де отруїлися 92 учні, хочуть відсторонити від обов'язків
08:09  15 вересня
На Донбасі через обстріли бойовиків поранено військовослужбовця ООС
UA | RU
UA | RU
15 вересня 2021, 09:24 922

У Харкові на стадіоні знайшли дитину без свідомості: на нього впали футбольні ворота

15 вересня 2021, 09:24 922
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполиция
Читайте также
на русском языке

Поліція Харкова розслідує справу про травмування 6-річного хлопчика, якого без свідомості знайшли на шкільному стадіоні й у важкому стані доставили в міську лікарню

Як передає RegioNews, про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що повідомлення про госпіталізацію 6-річної дитини до реанімаційного відділення надійшло до поліції 14 вересня близько 18:00.

Як зазначають у медичному закладі, лікарі по прибуттю на стадіон виявили дитину без свідомості, поруч з нею на землі лежали металеві футбольні ворота.

Зараз дитина перебуває у важкому стані в міській лікарні.

Поліція розслідує справу за ч.2 ст. 275 (порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд) КК України. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років тюремного ув'язнення.

Раніше повідомлялося, що в Харкові 12 вересня однорічна дитина випала з вікна третього поверху.

діти Харків медики лікарі ушпиталення поліція

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Мости, нагороди і посади. Як "свободівські" мери взаємодіють із "Слугою народу"
"Радикальний" крок. Хто насправді стоїть за звільненням рівненського лікаря-депутата Шустика
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram