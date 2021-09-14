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14 вересня 2021, 21:48 489

У Маріуполі закінчується термін придатності однієї тисячі доз вакцини Moderna

14 вересня 2021, 21:48 489
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Фото з відкритих джерел
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У Маріуполі найближчими днями утилізують 1 тисячу доз вакцини від коронавірусу Moderna. У препарату термін придатності закінчиться 16 вересня

Про це повідомляє місцеве видання Приазовський робітник, передає RegioNews.

За словами керівника Департаменту охорони здоров'я Маріупольської міськради Андрія Ремпеля, в Маріуполі першу дозу вакцини отримали 10,5 тисяч осіб, з них другу дозу - 9,5 тисяч.

Ремпель додав, що всі, хто прищепився першою дозою препарату Moderna, повинні прийти в центри вакцинації для отримання другої дози, так як вакцину не будуть завозити в місто найближчим часом.

При цьому він підкреслив, що деякі жителі міста при вакцинації першою дозою вказали неправильний номер телефону, у зв'язку з цим медустанови не можуть зв'язатися з ними і їм необхідно зателефонувати самостійно.

Як повідомлялося, головний санітарний лікар України Кузін зазначав, що у 4 млн доз наявних в Україні вакцин збігає термін придатності до кінця року.

Також експерти вважають, що аби не допустити псування вакцини AstraZeneca, треба збільшити темпи її використання уп'ятеро.

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