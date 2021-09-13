У двох селах Полтавщини проведуть виїзну COVID-вакцинацію пенсіонерів
У двох селах Полтавської області проведуть виїзну вакцинацію від COVID-19. Щеплення робитимуть пенсіонерам
Про це пише RegioNews з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Пілотний проєкт спрямований на збільшення масштабів вакцинації літніх людей у сільській місцевості. У проєкт беруть участь два села Полтавської області - Гаркушинці та Петрівці - із загальною кількістю населення 2 180 осіб, у тому числі 1 062 особи віком від 60 років.
Також повідомляється, що після отримання результатів цього пілотного проєкту буде розглянуто рішення про його масштабування на інші регіони України.
Нагадаємо, що з 7 вересня у Полтаві на базі клініки "Мій лікар" запрацював новий центр вакцинації від коронавірусу.
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