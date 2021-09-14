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14 вересня 2021, 15:13 371

Щоб не допустити псування вакцини AstraZeneca, треба збільшити темпи її використання уп'ятеро – експерти

14 вересня 2021, 15:13 371
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Фото з відкритих джерел
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Вакцина AstraZeneca в Україні може зіпсуватися, оскільки восени спливає термін її придатності. Експерти зазначають, що темпи її використання потрібно збільшувати

Про це йдеться в заяві керівника Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрія Ганиченка, передає RegioNews.

Як повідомив Ганиченко, починаючи з серпня в Україну постачили понад 3 млн доз вакцини AstraZeneca, препарат поступав з різних держав як гумдопомога.

Цю вакцину Україна отримала з досить непоганим терміном придатності - кінець жовтня та кінець листопада. Коли вона надходила в Україну, практично вся наявна вакцина була використана, - розповів він.

Разом з тим, Ганиченко додав, що наразі на добу роблять лише 10 тис. щеплень вакциною AstraZeneca і якщо таки темпи продовжаться, то "з кожним днем збільшується ризик того, що вакцина AstraZeneca не буде використана повністю".

Є великий ризик, що вакцина зіпсується. Ризик збільшується з кожним днем. Щоб уникнути псування вакцини необхідно збільшувати її темпи використання в 5 разів, - додав він.

Крім того, він наголосив, що рішення по вакцині AstraZeneca потрібно приймати вже зараз і запропонував такі можливі варіанти:

передача вакцини іншим країнам, які її потребують,

загальне збільшення обсягів вакцинації,

збільшення обсягів вакцинації саме вакциною AstraZeneca: мікс (перша доза - AstraZeneca, друга - Pfizer або Moderna; перша доза - Sinovac, друга - AstraZeneca), бустерна доза - AstraZeneca, або ж часткове обмеження інших вакцин.

Як повідомлялося, у 4 млн доз наявних в Україні вакцин збігає термін придатності до кінця року.

вакцина Astrazeneca/Covishield терміни експерт вакцинація

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