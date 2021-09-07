У 4 млн доз наявних в Україні вакцин збігає термін придатності до кінця року – Кузін

В Україні станом на 5 вересня зберігаються майже 10 мільйонів доз різних вакцин проти COVID-19. У деяких з них термін придатності закінчується вже у жовтні

Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін в коментарі hromadske, передає RegioNews.

За його словами, у всіх вакцин проти COVID-19 відносно невеликий термін придатності, тільки у CoronaVac термін придатності близько двох років.

Кузін зазначає, що на рівні областей зберігаються більше трьох мільйонів доз вакцини AstraZeneca. За його словами, у деяких партій цього препарату термін придатності закінчується у жовтні, листопаді та грудні.

Також в областях зберігаються близько 1,1 мільйона доз Comirnaty (Pfizer) — з них у декількох тисяч термін придатності закінчується у листопаді-грудні.

Кузін сподівається, що вакцину вдасться використати у повному обсязі, якщо ж ні — то дози утилізують.

В Україні діє система фармаконагляду, яка не дозволяє використовувати вакцину після завершення терміну придатності, — зазначив санлікар.

Щоб максимально ефективно використовувати вакцини, міністерство використовує кілька методів, розповів санлікар. Один з них — перерозподіл між областями.

Ми бачимо, що деякі області використовують ту чи іншу вакцину набагато ефективніше, наприклад, Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Запорізька області, — говорить Кузін.

Другий метод: МОЗ рекомендує використовувати AstraZeneca з мінімальним інтервалом між першим і другим щепленням, тобто з інтервалом в 4 тижні, який вказаний в інструкції. Раніше МОЗ рекомендував інтервал в 12 тижнів, посилаючись на велику ефективність.

Завдяки зменшенню інтервалу, за словами санлікаря, перед осіннім спалахом захворюваності більше людей зможуть вакцинуватися.

Ми окремо розглядали результати наукових досліджень, багато країн світу використовували саме такий підхід через циркуляцію штаму "Дельта". З приводу ефективності, то відбувається незначне зниження ефективності, але з огляду на користь вакцинації, щоб запобігти поширенню штаму "Дельта", то цей ризик зниження ефективності вакцини є відносно невеликим, — пояснив Кузін.

Він додав, що міністерство активно розповідає як про AstraZeneca, так і про інші вакцини. Але каже, що додатково заохочувати вакцинуватися саме цим препаратом МОЗ не буде, оскільки всі вакцини в Україні ефективні.

Вакцинація проводиться, щоб захистити населення від тяжкого перебігу хвороби, госпіталізації і смертей. Тому якось прицільно мотивувати щепитися тією чи іншою вакциною МОЗ не збирається. Ми просто закликаємо людей вакцинуватися перед новим спалахом, — запевнив Кузін.

Як повідомлялося, від коронавірусу в Україні повністю вакцинували 4 мільйони людей.