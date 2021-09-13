Через сильну зливу в Чернівцях зупинилися всі тролейбуси
У Чернівцях у зв’язку з раптовим погіршенням погодних умов тимчасово зупинено рух електротранспорту
Про це повідомляє Чернівецьке тролейбусне управління у Facebook, передає RegioNews.
Через погодні умови - підтоплені вулиці, тролейбусний рух у місті зупинено. Рух відновиться орієнтовно через півгодини, – йдеться у повідомленні.
Станом на 21 годину рух тролейбусів відновлено, окрім чотирьох машин, які стоять через підтоплення в районі обласної друкарні.
Як повідомлялося, 5 вересня рятувальники попереджали про заморозки, в Карпатах уже похолоднішало до нуля.
Раніше, 2 вересня через негоду затрималися 10 поїздів "Укрзалізниці".
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