На Житомирщині автівка на смерть переїхала хлопця, який лежав на дорозі
Вночі 11 вересня в селищі Народичі Житомирської області водій легковика переїхав 20-річного хлопця, який лежав на дорозі
Як повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Житомирської області, внаслідок травм молодий чоловік помер.
"Попередньо, водій автомобіля Renault Master, 47-річний житель Народицької громади, рухаючись по вулиці Свято-Миколаївській в селищі, скоїв наїзд на 20-річного місцевого жителя, який лежав на проїжджій частині", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП від отриманих травм хлопець загинув на місці аварії.
Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події та розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.
Нагадаємо, днями у Житомирі сталася ДТП за участі "швидкої", внаслідок чого загинула людина, яку везли у лікарню.