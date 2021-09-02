Через негоду затримуються 10 поїздів "Укрзалізниці"
Через погодні умови та технічні перебої низка поїздів "Укрзалізниці" прямують із запізненням
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Так, станом на 09:00 затримуються поїзди:
- №274 Одеса - Чернівці (затримка складає 5 години 10 хвилин);
- №82 Київ - Ужгород (3 години 40 хвилин);
- №136 Білгород-Дністровський - Чернівці (2 години 10 хвилин);
- №49 Київ - Трускавець (2 години);
- №791 Кременчук - Київ (1 годину 40 хвилин);
- №12 Одеса - Львів (1 годину 10 хвилин);
- №108 Одеса - Ужгород (1 годину);
- №38 Запоріжжя - Київ (1 годину);
- №26 Одеса - Рахів (40 хвилин);
- №11 Львів - Одеса (40 хвилин).
Нагадаємо, 2 серпня у зв'язку з несприятливою погодою на Західній Україні низка потягів прямували із запізненням через обрив контактної мережі.
Раніше повідомлялось, що 26 серпня на Львівщині перекинулись 18 вагонів вантажного потяга. Ніхто не постраждав.
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