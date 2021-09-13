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13 сентября 2021, 21:12 243

Из-за сильного ливня в Черновцах остановились все троллейбусы

13 сентября 2021, 21:12 243
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Фото molbuk.ua
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В Черновцах в связи с внезапным ухудшением погодных условий временно остановлено движение электротранспорта

Об этом сообщает Черновицкое троллейбусное управление в Facebook, передает RegioNews.

Из-за погодных условий - подтоплены улицы, троллейбусное движение в городе остановлено. Движение восстановится ориентировочно через полчаса, - говорится в сообщении.

По состоянию на 21 час движение троллейбусов восстановлено, кроме четырех машин, которые стоят из-за подтопления в районе областной типографии.

Как сообщалось, 5 сентября спасатели предупреждали о заморозкf[, в Карпатах уже похолодало до нуля.

Ранее, 2 сентября из-за непогоды задержались 10 поездов "Укрзализныци".

непогода Дожди Черновцы электротранспорт авария

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