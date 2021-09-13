Из-за сильного ливня в Черновцах остановились все троллейбусы
В Черновцах в связи с внезапным ухудшением погодных условий временно остановлено движение электротранспорта
Об этом сообщает Черновицкое троллейбусное управление в Facebook, передает RegioNews.
Из-за погодных условий - подтоплены улицы, троллейбусное движение в городе остановлено. Движение восстановится ориентировочно через полчаса, - говорится в сообщении.
По состоянию на 21 час движение троллейбусов восстановлено, кроме четырех машин, которые стоят из-за подтопления в районе областной типографии.
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