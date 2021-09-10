В Чернигове из-за пожара в студобщежитии эвакуировали почти полсотни людей

Фото ГСЧС

В Чернигове произошел пожар в одной из комнат девятиэтажного общежития Черниговского профессионального лицея железнодорожного транспорта

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Черниговской области, передает RegioNews.

В результате инцидента никто не пострадал.

Сообщение о пожаре в одной из комнат на втором этаже поступило спасателям в 01:55.

На место происшествия оперативно прибыло 6 отделений пожарно-спасательных подразделений города. В 02:10 пожар был локализован, а в 02:20 ликвидирован.

Огонь повредил вещи домашнего обихода и внутреннюю облицовку стен.

Во время ликвидации пожара были эвакуированы 49 человек, которых пожарные вывели на свежий воздух по лестничной клетке. К счастью, жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении.

Причину пожара в общежитии устанавливают.

Как сообщалось, сегодня в Киеве ночью произошел масштабный пожар в многоэтажке: погибла женщина.

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