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10 вересня 2021, 08:49 198

У Києві вночі сталася масштабна пожежа у багатоповерхівці: загинула жінка

10 вересня 2021, 08:49 198
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Фото: Facebook
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У дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Щусєва у Києві сталася масштабна пожежа, яка розповсюдилась на чотири балкони трьох квартир та стала причиною смерті мешканки однієї з квартир

Як передає RegioNews, про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що пожежа виникла на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку з розповсюдженням на 4 балкони трьох квартир на дев'ятому поверсі.

В результаті пожежі загинула жінка 1958 року народження - її тіло виявили у квартирі на 8 поверсі", - йдеться у повідомленні.

О 03:25 пожежу вогнеборцям вдалося локалізувати на орієнтовній площі 90 кв.м, а о 04:13 - ліквідувати. В ході ліквідації пожежі на безпечну відстань було виведено 50 осіб, евакуйовано 6 осіб.

Рятувальники повідомляють, що внаслідок пожежі квартира на 8 поверсі вигоріла повністю, а також пошкоджено 4 балкони на дев'ятому поверсі.

Раніше повідомлялось, що у Святошинському районі столиці згорів двоповерховий приватний будинок та поруч припарковані 3 автомобілі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили чоловіка з опіками 2-3 ступеню, його направили до лікарні.

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