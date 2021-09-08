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08 вересня 2021, 17:18 1405

На Закарпатському курорті горить готель

08 вересня 2021, 17:18 1405
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Фото: ДСНС
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У селі Голубине Закарпатської області сталася пожежа у готелі

Про це повідомила речниця Управління ДСНС в Закарпатській області Наталя Батир, передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні на Свалявщині у селі Голубине біля відомого мінерального курорту сталося загорання двоповерхової житлової будівлі. Осередком загорання була покрівля будівлі, загалом палає 260 кв. м. Станом на 15 годину 20 пожежникам, яких було викликано на подію, вдалося локалізувати пожежу, наразі вогонь більше не поширюється, рятувальники працюють над ліквідацією пожежі", - сказала вона.

За словами Батир, постраждалих під час пожежі немає - одного чоловіка з другого поверху після поширення вогню евакуйовували з допомогою драбини.

Наразі про причини пожежі не повідомляється, їх вивчатимуть після ліквідації загорання. Також водою пошкоджені другий та перший поверхи будівлі. Суму збитків поки не називають.

Нагадаємо, ввечері 7 вересня в Уманському національному університеті садівництва сталася пожежа - постраждали семеро неповнолітніх, четверо з яких отруїлись чадним газом.

Україна пожежа Закарпаття ДСНС готель

 
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