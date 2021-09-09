Директора водоканалу на Львівщині оштрафували за оприлюднення на білбордах даних боржників
Суд наклав штраф на директора "Стрийводоканалу" Володимира Козака, яки оприлюднив на білбордах персональні дані користувачів, які заборгували за воду
Про це повідомляє Суспільне.Львів, передає RegioNews.
Сума штрафу становить 1700 гривень. У "Стрийводоканалі" наразі не знають чи оскаржуватимуть рішення суду, яким оштрафували директора цього підприємства. Про це повідомили у юридичному відділі підприємства.
Протокол був складений регіональним представником уповноваженого Верховної Ради України із прав людини. Він знаходиться у Львові. Протокол ми отримали скоріше, надали пояснення. Ті заходи, які би вони не були – вони були виправдані і проплати кращі стали, і борг загальний зменшився, тому в принципі, результатом ми задоволені, попри те, що штраф накладений. Ми не погоджуємося, тому є варіант, що ми ще в принципі будемо це оскаржувати, — каже начальниця юридичного відділу "Стрийводоканалу" Вікторія Джуфер-Босик.
Як повідомлялося,Офіс омбудсмена заявив, що оприлюднення списків боржників за комуналку незаконне.