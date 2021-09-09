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09 вересня 2021, 18:06 187

Директора водоканалу на Львівщині оштрафували за оприлюднення на білбордах даних боржників

09 вересня 2021, 18:06 187
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Фото з відкритих джерел
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Суд наклав штраф на директора "Стрийводоканалу" Володимира Козака, яки оприлюднив на білбордах персональні дані користувачів, які заборгували за воду

Про це повідомляє Суспільне.Львів, передає RegioNews.

Сума штрафу становить 1700 гривень. У "Стрийводоканалі" наразі не знають чи оскаржуватимуть рішення суду, яким оштрафували директора цього підприємства. Про це повідомили у юридичному відділі підприємства.

Протокол був складений регіональним представником уповноваженого Верховної Ради України із прав людини. Він знаходиться у Львові. Протокол ми отримали скоріше, надали пояснення. Ті заходи, які би вони не були – вони були виправдані і проплати кращі стали, і борг загальний зменшився, тому в принципі, результатом ми задоволені, попри те, що штраф накладений. Ми не погоджуємося, тому є варіант, що ми ще в принципі будемо це оскаржувати, — каже начальниця юридичного відділу "Стрийводоканалу" Вікторія Джуфер-Босик.

Як повідомлялося,Офіс омбудсмена заявив, що оприлюднення списків боржників за комуналку незаконне.

суд борги штраф Омбудсмен Львівська область

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