Директора водоканалу на Львівщині оштрафували за оприлюднення на білбордах даних боржників

Про це повідомляє Суспільне.Львів, передає RegioNews.

Сума штрафу становить 1700 гривень. У "Стрийводоканалі" наразі не знають чи оскаржуватимуть рішення суду, яким оштрафували директора цього підприємства. Про це повідомили у юридичному відділі підприємства.

Протокол був складений регіональним представником уповноваженого Верховної Ради України із прав людини. Він знаходиться у Львові. Протокол ми отримали скоріше, надали пояснення. Ті заходи, які би вони не були – вони були виправдані і проплати кращі стали, і борг загальний зменшився, тому в принципі, результатом ми задоволені, попри те, що штраф накладений. Ми не погоджуємося, тому є варіант, що ми ще в принципі будемо це оскаржувати, — каже начальниця юридичного відділу "Стрийводоканалу" Вікторія Джуфер-Босик.