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09 сентября 2021, 18:06 246

Директора водоканала на Львовщине оштрафовали за обнародование на билбордах данных должников

09 сентября 2021, 18:06 246
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Фото из открытых источников
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Суд наложил штраф на директора "Стрыйводоканала" Владимира Козака, который обнародовал на билбордах персональные данные пользователей, задолжавших за воду

Об этом сообщает Суспильне.Львов, передает RegioNews.

Сумма штрафа составляет 1700 гривен. В "Стрыйводоканале" пока не знают, будут ли обжаловать решение суда, которым оштрафовали директора этого предприятия. Об этом сообщили в юридическом отделе предприятия.

Протокол был составлен региональным представителем уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Он находится во Львове. Протокол мы получили скорее, предоставили объяснения. Те меры, какие бы они ни были – они были оправданы и проплаты лучше стали, и долг общий уменьшился, поэтому в принципе, результатом мы довольны, несмотря на то, что штраф наложен. Мы не соглашаемся, потому есть вариант, что мы еще в принципе будем это оспаривать, — говорит начальница юридического отдела "Стрийводоканалу" Виктория Джуфер-Босик.

Как сообщалось,Офис омбудсмена заявил, что обнародование списков должников за коммуналку незаконно.

суд долги штраф Омбудсмен Львовская область

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