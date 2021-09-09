Вісьмох податківців Тернопільщини судитимуть за знищення конфіскованого алкоголю

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Слідчі Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт стосовно 8 податківців Тернопільщини, які знищили конфіскований алкоголь на сотні тисяч гривень

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що посадовці у 2019 році на засіданні комісії прийняли рішення знищити спирт та алкогольні напої, які були речовими доказами у кримінальних провадженнях. Хоча за рішенням суду ці речовини підлягали технологічній переробці та продажу.

Такі дії спричинили державі збитки в особливо великих розмірах.

Їх обвинувачують в умисному невиконанні ухвали суду, що набрала законної сили, та перешкоджанні її виконанню... Посадовцям загрожує позбавлення волі на строк до 5 років", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що співробітники податкової міліції Одеської області вилучили понад 195 тисяч літрів алкогольних та слабоалкогольних напоїв на загальну суму близько 14 мільйонів гривень. Причиною стало ухилення від сплати податків службових осіб підприємства.