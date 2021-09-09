На Хмельниччині суд зобов'язав місцеву владу виплатити жительці 60 тис. грн через безпритульних собак

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Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм-канал Кам'янець PLUS.

Інцидент стався у місті Славута у 2019 році. Собаки, які перебували в притулку КП "Славута-Сервіс", втекли з підприємства, на території домоволодіння жінки пошкодили сітку в декількох місцях, та проникли у приміщення, де утримувались гуси, та подавили їх.

У позовній заяві до суду жінка зазначила, що очевидцем вказаної події був її син. Він у присутності працівників поліції вказав, що троє собак, яких він виганяв із території належного їм домогосподарства, є собаками, що перебували у притулку КП "Славута-Сервіс".

Жінці мають направити 30 000 гривень майнової шкоди, а на відшкодування моральної шкоди також 30 000 гривень.

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