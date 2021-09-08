На Сумщині можуть закрити на карантин 505 навчальних закладів
В Сумській області не вакциновані 80% штату у 505 навчальних закладах. При переході у "жовту" зону карантину ці заклади мають піти на дистанційне навчання
Про це повідомили в Сумській ОДА у відповідь на інформаційний запит РБК-Україна, передає RegioNews.
Так, в області залишається не вакцинованим на 80% персонал:
- 195 дошкільних навчальних закладів,
- 283 закладів загальної середньої освіти,
- 27 закладів фахової передвищої та вищої освіти.
Водночас на 80% вакцинований штат у:
- 44 дошкільних закладів освіти,
- 99 закладах загальної середньої освіти.
Нагадаємо, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що з наступного тижня Сумська область може перейти у "жовту" зону карантину. Більшість шкіл та дитячих садочків можуть бути закриті на карантин та перейти на віддалене навчання.
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