На Сумщині можуть закрити на карантин 505 навчальних закладів

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В Сумській області не вакциновані 80% штату у 505 навчальних закладах. При переході у "жовту" зону карантину ці заклади мають піти на дистанційне навчання

Про це повідомили в Сумській ОДА у відповідь на інформаційний запит РБК-Україна, передає RegioNews.

Так, в області залишається не вакцинованим на 80% персонал:

195 дошкільних навчальних закладів,

283 закладів загальної середньої освіти,

27 закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Водночас на 80% вакцинований штат у:

44 дошкільних закладів освіти,

99 закладах загальної середньої освіти.

Нагадаємо, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що з наступного тижня Сумська область може перейти у "жовту" зону карантину. Більшість шкіл та дитячих садочків можуть бути закриті на карантин та перейти на віддалене навчання.