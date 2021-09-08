09:01  08 вересня
В Україні за добу виявили ще 2700 нових хворих COVID
08:49  08 вересня
Зеленський оновив склад Координаційної ради з протидії COVID
08:09  08 вересня
На Донбасі бойовики замінували місцевість поблизу Катеринівки та поранили бійця ООС
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2021, 11:13 47

На Сумщині можуть закрити на карантин 505 навчальних закладів

08 вересня 2021, 11:13 47
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Сумській області не вакциновані 80% штату у 505 навчальних закладах. При переході у "жовту" зону карантину ці заклади мають піти на дистанційне навчання

Про це повідомили в Сумській ОДА у відповідь на інформаційний запит РБК-Україна, передає RegioNews.

Так, в області залишається не вакцинованим на 80% персонал:

  • 195 дошкільних навчальних закладів,
  • 283 закладів загальної середньої освіти,
  • 27 закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Водночас на 80% вакцинований штат у:

  • 44 дошкільних закладів освіти,
  • 99 закладах загальної середньої освіти.

Нагадаємо, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький повідомив, що з наступного тижня Сумська область може перейти у "жовту" зону карантину. Більшість шкіл та дитячих садочків можуть бути закриті на карантин та перейти на віддалене навчання.

коронавірус школа діти Сумська область вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Шість років і конфіскація за 2 тисячі доларів: як Вищий антикорупційний суд взявся за суддів-хабарників
Лідер запорізького Майдану Артюшенко: Повернення генерала-втікача Серби може бути вигідним Зеленському – готує "вдячних" силовиків
Всі публікації »
Віталій Бала
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram