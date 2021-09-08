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08 сентября 2021, 18:33 7

"Ковидные надбавки" для медучреждений в новом эпидсезоне будут сохранены – Ляшко

08 сентября 2021, 18:33 7
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Фото из открытых источников
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В 2021 году в новом эпидсезоне с COVID-19 будут сохранены "ковидные надбавки" для медучреждений

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ковидные надбавки остаются на уровне 300%, - сказал он.

Также он добавил, что количество госпитализаций больше 90 тыс. пациентов с COVID-19 приведет к остановке плановых госпитализаций.

Система здравоохранения готова госпитализировать максимум 90 тыс., это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим плановые госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусной инфекцией, - сказал министр.

Как сообщалось, Ляшко опроверг информацию о введении карантинных "красных зон" в регионах.

Также известно, что в Украине за сутки обнаружили еще 2700 новых больных COVID.

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