"Ковидные надбавки" для медучреждений в новом эпидсезоне будут сохранены – Ляшко
В 2021 году в новом эпидсезоне с COVID-19 будут сохранены "ковидные надбавки" для медучреждений
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ковидные надбавки остаются на уровне 300%, - сказал он.
Также он добавил, что количество госпитализаций больше 90 тыс. пациентов с COVID-19 приведет к остановке плановых госпитализаций.
Система здравоохранения готова госпитализировать максимум 90 тыс., это вопрос критического влияния на систему здравоохранения, когда мы снова остановим плановые госпитализации, предоставляя приоритет пациентам с коронавирусной инфекцией, - сказал министр.
Как сообщалось, Ляшко опроверг информацию о введении карантинных "красных зон" в регионах.
Также известно, что в Украине за сутки обнаружили еще 2700 новых больных COVID.