Водія "Неоплана", який згорів внаслідок ДТП на Житомирщині, взяли під варту

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Райсуд міста Житомира ухвалив помістити водія, що скоїв кримінальне правопорушення з тяжкими наслідками, під варту із правом внесення грошової застави на суму понад 190 тис. грн

Про це повідомляє пресслужба Житомирської обласної прокуратури, передає RegioNews.

Процесуальний прокурор Житомирської облпрокуратури у судовому засіданні наголосив, що водій скоїв кримінальне правопорушення з тяжкими наслідками, а саме, спричинив смерть однієї людини та тілесні ушкодження іншим, а також знищив та пошкодив майно (транспортний засіб). Аби запобігти спробі переховуватися від слідства та уникнення відповідальності, на думку прокурора, є необхідність застосувати підозрюваному тримання під вартою.

Відтак ухвалою Корольовського районного суду міста Житомира водія поміщено під варту із правом внесення грошової застави на суму понад 190 тис. грн.

Слідством встановлено, що дорожньо-транспортна подія скоєна 04.09.2021, о 04.00 год ранку, на автодорозі Київ-Чоп, поблизу с. Стрибіж Житомирського району.

Водій автобуса Neoplan під час перевезення пасажирів за маршрутом Ченстохова (Польща) – Маріуполь, порушивши правила дорожнього руху, проявив неуважність і безпечність до дорожньої обстановки, не зменшив швидкості руху та зіткнувся із сідловим тягачем DAF з напівпричіпом, що рухався попереду, від чого автобус загорівся, - встановило слідство.

Унаслідок зіткнення один пасажир загинув, ще дев’ять отримали тілесні ушкодження, ступінь яких встановлюється.

Того ж дня водію повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Як повідомлялося, 4 вересня на Житомирщині зіткнулися автобус та автовоз: 11 людей звернулися до медиків.