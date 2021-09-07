Водителя "Неоплана", который сгорел в результате ДТП на Житомирщине, взяли под стражу

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Райсуд города Житомира постановил поместить водителя, совершившего уголовное правонарушение с тяжкими последствиями, под стражу с правом внесения денежного залога на сумму более 190 тыс. грн

Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Процессуальный прокурор Житомирской облпрокуратуры в судебном заседании отметил, что водитель совершил уголовное правонарушение с тяжкими последствиями, а именно, повлек смерть одного человека и телесные повреждения другим, а также уничтожил и повредил имущество (транспортное средство). Чтобы предотвратить попытку скрываться от следствия и избежания ответственности, по мнению прокурора, есть необходимость применить подозреваемому содержание под стражей.

Следовательно постановлением Королевского районного суда города Житомира водитель помещен под стражу с правом внесения денежного залога на сумму более 190 тыс. грн.

Следствием установлено, что дорожно-транспортное происшествие совершено 04.09.2021, в 04.00 часов утра, на автодороге Киев-Чоп, вблизи с. Стрибиж Житомирского района.

Водитель автобуса Neoplan во время перевозки пассажиров по маршруту Ченстохова (Польша) – Мариуполь, нарушив правила дорожного движения, проявил невнимательность и беспечность к дорожной обстановке, не сбавил скорости движения и столкнулся с седловым тягачом DAF с полуприцепом, движущимся впереди, от чего автобус загорелся, - установило следствие.

В результате столкновения один пассажир погиб, еще девять получили телесные повреждения, степень которых устанавливается.

В тот же день водителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщалось, 4 сентября на Житомирщине столкнулись автобус и автовоз: 11 человек обратились к медикам.