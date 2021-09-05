З'явилися подробиці ДТП з автобусом на Житомирщині: всі речі пасажирів згоріли

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Пасажири автобуса "Neoplan", котрий віз українців із Польщі і вранці 4 вересня потрапив у ДТП на Житомирщині, розповіли, як рятувалися з палаючого автобуса. Дев'ятьох потерпілих доставили до медзакладів у Пулини та Житомира

Про це повідомляє Суспільне.Житомир, передає RegioNews.

ДТП сталася близько 4 години ранку на 177 кілометрі автодороги "Київ – Чоп" поблизу села Стрибіж Пулинської територіальної громади. Аварія трапилася перед поворотом на смт Пулини.

Водій автовоза DAF, у який врізався "Neoplan", на питання про обставини події каже, що й сам нічого не зрозумів. Говорить, що автобус врізався у його вантажівку ззаду десь близько о пів на третю ранку. Від подальшої розмови з журналістами чоловік відмовився.

Пасажир Андрій Лимар з дружиною Інною їхав автобусом з Польщі додому на Миколаївщину. За словами чоловіка, на момент аварії вони спали. Після зіткнення Андрій та кілька інших пасажирів допомагали решті людей вийти з автобуса, котрий вже горів.

Я кинувся до дружини. Двері були заблоковані, тому ми взялися розбивати скло. Намагалися розбити його ногами, але воно не піддавалося. В темряві та в диму ми все ж знайшли той молоток, що був прикріплений на вікні, і розбили одне з вікон, через яке всі виходили. І коли остання людина вискочила, вогонь вже розійшовся, - розповів пасажир.

Дружина Андрія Інна, яка зараз перебуває у лікарні, розповідає, що всі речі пасажирів, котрі їхали цим автобусом, згоріли.

Мене притисло сидінням до підлоги, але треба було якось виповзати. В нас чотири валізи були – все згоріло. Працювали, щоб хоч щось додому привезти, але ось як воно вийшло. Втратили все. Та добре, що хоч паспорт є. А всі інші документи були у валізах, – каже Інна.

Дмитро Тройлян їхав з Польщі додому у Хмельницьку область. В аварії він постраждав найбільше. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що чоловік хворіє на гемофілію.

Перелом ноги, травма голови, порізи, руку шили, – говорить Дмитро. – Я задрімав на третьому за рахунком сидінні від водіїв. Прокинувся – автобус горить. Від автобуса відповзав на колінах з поламаною ногою. А потім автобус вибухнув, - додає чоловік.

Загалом після аварії до лікарні у селище Пулини ушпиталили шістьох людей. У лікарні зазначають, що зараз їх стан стабільний: двоє потерпілих відмовилися від лікування і поїхали за місцем проживання. Решта лишаються лікуватися у стані середньої важкості. У них переломи, садна, струси.

Ще трьох пасажирів автобуса госпіталізували до Житомирської міської лікарні №2. Це жінка і двоє чоловіків. Двох постраждалих із забоями відпустили на амбулаторне лікування. Чоловік з переломами кінцівок госпіталізований до травматології для подальшого лікування. На ранок його стан був ближче до задовільного.

Поліція з’ясовує усі обставин події.

Як повідомлялося, вчора на Житомирщині зіткнулися автобус та автовоз: 11 людей звернулися до медиків. Одна людина загинула.