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07 сентября 2021, 19:25 4

Ляшко опроверг информацию о введении карантинных "красных зон" в регионах

07 сентября 2021, 19:25 4
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Фото из открытых источников
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Оснований для внедрения "красного" уровня эпидемиологической опасности нет ни в одном регионе Украины

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews.

На сегодня оснований для внедрения "красного" уровня эпидемиологической опасности нет ни в одном регионе Украины. Есть лишь показатели, чтобы перевести территорию всей Украины на "желтый" уровень, - сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что в "желтом" уровне эпидопасности ограничений на пользование общественным транспортом нет.

Относительно образовательных учреждений Ляшко отметил, что "школы в офлайне будут работать, если 80% педагогов вакцинированы от COVID-19".

В случае, если такая норма не соблюдается, школы перейдут в онлайн, - сказал он.

Ляшко уточнил, что для "желтого" уровня будут вакцинированы первой дозой, для "красного" уровня необходима будет вакцинация педагогов двумя дозами.

Как сообщалось, Радуцкий назвал три области с худшей эпидемической ситуацией: Черновицкая, Львовская и Винницкая.

Также известно, что большинство школ и детсадов Сумщины со следующей недели могут перейти на "дистанционку".

коронавирус COVID-19 красная зона Виктор Ляшко Минздрав карантин

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