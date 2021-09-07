На Львівщині вже ось-ось можуть посилити карантин: що про це відомо

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Львівська область незабаром може перейти до "жовтої зони"

Як пише RegioNews з посиланням на видання "ДивисьInfo", останні три доби область переходить за межі показника "зеленої зони".

За словами директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталії Іванченко, за останні три тижні приріст заповненості ліжок зріс від 4% до 15%. Якщо кількість госпіталізацій продовжуватиме зростати - область може незабаром перейти до "жовтої зони".

"За умови збереження існуючої тенденції збільшення рівня захворюваності, Львівщина може перейти до жовтої зони уже з другої половини вересня", – наголошує Іванченко.

Вона вважає, що є ймовірність зростання випадків захворювання на штам "Дельта".

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що вся Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину.