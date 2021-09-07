Половина киян вже зробили COVID-щеплення, - КМДА

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Станом на вересень вакцинацію від коронавірусу пройшла вже половина жителів Києва

Про це пише RegioNews з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

За словами директора Департаменту охорони здоров'я Валентини Гінзбург, щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян, а завершили цикл імунізації 46% від загальної кількості вакцинованих. При цьому уточнюється, що вакцинувалася половина від офіційної чисельності населення Києва.

Вона також зазначила, що на сьогодні в столиці можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) і CoronaVac.

"Підкреслюю, що всі жителі України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно і безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 в Києві", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві планують поновити мобільні групи з контролю за дотриманням карантину.