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Радуцький назвав три області з найгіршою епідемічною ситуацією
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07 вересня 2021, 11:06 5

Радуцький назвав три області з найгіршою епідемічною ситуацією

07 вересня 2021, 11:06 5
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Фото: з відкритих джерел
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Найнебезпечніші наразі в плані епідемії три області: Чернівецька область, Львівська область і Вінницька область. У цих областях можуть посилити карантин

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на погоджувальній раді парламенту, передає RegioNews.

Країна наближається до "жовтої" зони. "Помаранчева" і "червона" зона будуть адаптовані тільки в тих областях, де є проблема. Найнебезпечніше сьогодні в плані епідемії в трьох областях: Буковина, Львівська область і Вінницька область. Там, скоріш за все, буде змінюватися колір обмежень", - пояснив Радуцький.

Він також зазначив, що поки зарано казати про якесь жорстке посилення обмежень по всій країні.

Нагадаємо, раніше голова МОЗ Віктор Ляшко розповів, що Україна вже наступного тижня може перейти у "жовту" зону карантину.

карантин область Обмеження Михайло Радуцький локдаун

 
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