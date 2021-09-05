Завтра на Закарпатті кілька годин не працюватимуть два пункти пропуску
Митні пости "Ужгород-автомобільний" (пасажирський та вантажний напрямки), а також на пішохідному пункті пропуску "Малі Селменці-Велькі Слеменці" тимчасово не працюватимуть 6 вересня
Про це йдеться на Facebook-сторінці Закарпатскої митниці, передає RegioNews.
6 вересня 2021 року з 10 год на митному посту проводитимуться регламентні роботи із заміни серверного обладнання.Відповідно, оформлення транспортних засобів тимчасово буде припинено на 2-3 години, — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Українські прикордонники почали проводити електронну перевірку COVID-сертифікатів.
Також відомо, що окупанти продовжують блокувати більшість КПВВ на Донбасі.
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