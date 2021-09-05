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05 вересня 2021, 17:43 105

Завтра на Закарпатті кілька годин не працюватимуть два пункти пропуску

05 вересня 2021, 17:43 105
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Фото з відкритих джерел
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Митні пости "Ужгород-автомобільний" (пасажирський та вантажний напрямки), а також на пішохідному пункті пропуску "Малі Селменці-Велькі Слеменці" тимчасово не працюватимуть 6 вересня

Про це йдеться на Facebook-сторінці Закарпатскої митниці, передає RegioNews.

6 вересня 2021 року з 10 год на митному посту проводитимуться регламентні роботи із заміни серверного обладнання.Відповідно, оформлення транспортних засобів тимчасово буде припинено на 2-3 години, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Українські прикордонники почали проводити електронну перевірку COVID-сертифікатів.

Також відомо, що окупанти продовжують блокувати більшість КПВВ на Донбасі.

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