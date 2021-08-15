Окупанти продовжують блокувати більшість КПВВ на Донбасі - штаб ООС

Штаб ООС

Про це пише RegioNews з посиланням на пресцентр штабу Операції об'єднаних сил

Зазначається, що контрольні пункти функціонують щоденно з 08.00 до 16.00. Однак рух у більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованої території України. З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській" Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух тільки для окремих громадян, двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю

Крім цього, як зазначається у повідомленні упродовж минулого тижня виявили 4 громадян, які прямували на контрольовану територію за частково підробленими документами.

"Упродовж тижня через КПВВ "Новотроїцьке" і "Щастя" проїхали 24 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Зокрема, міжнародні організації доставили мешканцям тимчасово окупованої території України більше 184 тонн товарів медичного призначення, гігієнічних наборів та будівельних матеріалів", – додають у штабі.

Нагадаємо, що минулої доби в зоні проведення Операції об'єднаних сил не зафіксоано жодного порушення режиму припинення вогню