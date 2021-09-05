Завтра на Закарпатье несколько часов не будут работать два пункта пропуска
Таможенные посты "Ужгород-автомобильный" (пассажирский и грузовой направления), а также на пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы-Вельки Слеменци" временно не будут работать 6 сентября
Об этом говорится на Facebook-странице Закарпатской таможни, передает RegioNews.
6 сентября 2021 года с 10 ч на таможенном посту будут проводиться регламентные работы по замене серверного оборудования. Соответственно, оформление транспортных средств временно будет приостановлено на 2-3 часа, — говорится в сообщении.
Как сообщалось, Украинские пограничники начали проводить электронную проверку COVID-сертификатов.
Также известно, что оккупанты продолжают блокировать большинство КПВВ на Донбассе.
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