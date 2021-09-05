10:20  05 сентября
За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболело более сотни детей
12:28  05 сентября
На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день
17:18  05 сентября
На Донбассе затишье: с начала суток обстрелов не наблюдалось
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2021, 17:43 52

Завтра на Закарпатье несколько часов не будут работать два пункта пропуска

05 сентября 2021, 17:43 52
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Таможенные посты "Ужгород-автомобильный" (пассажирский и грузовой направления), а также на пешеходном пункте пропуска "Малые Селменцы-Вельки Слеменци" временно не будут работать 6 сентября

Об этом говорится на Facebook-странице Закарпатской таможни, передает RegioNews.

6 сентября 2021 года с 10 ч на таможенном посту будут проводиться регламентные работы по замене серверного оборудования. Соответственно, оформление транспортных средств временно будет приостановлено на 2-3 часа, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украинские пограничники начали проводить электронную проверку COVID-сертификатов.

Также известно, что оккупанты продолжают блокировать большинство КПВВ на Донбассе.

таможня граница Закарпатье кпп

На Ровенщине разоблачили таможенников, которые нанесли государству ущерб на 15 млн
03 сентября 2021, 11:12
В Черновицкой области таможенники пытались продать на аукционе 200 тонн гнилых слив
01 сентября 2021, 15:58
На Буковине разыскивают таможенника, который уже второй раз стал виновником смертельного ДТП
18 августа 2021, 14:48
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua