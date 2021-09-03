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03 вересня 2021, 11:12 137

На Рівненщині викрили митників, які завдали державі збитки на 15 млн

03 вересня 2021, 11:12 137
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Фото: СБУ
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У Рівненській області Служба безпеки України ліквідувала незаконну схему із розмитнення автомобілів. Було викрито посадовців митних постів "Рівне" та "Дубно" Поліської митниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, схема була доволі простою. Представники комерційних структур подавали до митних органів документи, що містили недостовірні відомості про дати виробництва та першої реєстрації автомобілів. Це дозволяло зменшувати коефіцієнт акцизного збору в 40 разів, а відповідно і суттєво занижувати ПДВ.

Своєю чергою митники не в повному обсязі перевіряли достовірність поданих документів.

Таким чином збитки бюджету при розмитненні лише одного вантажного автомобіля становили від 50 до 700 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

За три роки посадовці здійснили митне оформлення понад 300 вантажних автомобілів. За попередніми даними, така протиправна діяльність митників завдала державі збитків на понад 15 мільйонів гривень.

Під час проведення обшуків у службових приміщеннях Поліської митниці правоохоронці вилучили докази протиправної діяльності.

Раніше повідомлялось, що у Чернівецькій області митники намагалися продати на аукціоні 200 тонн гнилих слив.

митниця СБУ авто Рівненська область ПДВ

 
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