Підозрюваного в хабарництві керівника Льотної академії відпустили з зали суду

Фото Суспільне. Кропивницький

Керівника Кропивницької Льотної академії Національного авіаційного університету Олександра Чумака, який за версією Служби безпеки України взяв хабар, відпустили з зали Ленінського районного суду, де йому обирали запобіжний захід

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне. Кропивницький.

Засідання відбувалось за головування судді Олексія Майданнікова. Суд зняв усі підозри з Чумака через те, що повідомлення про це йому вручили з процесуальними порушеннями.

Прокурор Юрій Стах подаватиме апеляцію. Він має це зробити протягом 5 днів.

Тим часом керівника Льотного училища Олександра Карауша, якого СБУ затримала разом з Чумаком, на час слідства залишили під вартою на 60 діб з правом внесення застави 227500 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив суд 4 вересня.

Як повідомлялося, СБУ викрила на хабарі у $20 тисяч начальника Льотної академії НАУ та посередника - начальника Льотного училища ЛА НАУ.