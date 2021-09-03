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03 вересня 2021, 12:31 366

СБУ викрила на хабарі у $20 тисяч начальника Льотної академії НАУ

03 вересня 2021, 12:31 366
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України викрила начальника Льотної академії Національного авіаційного університету та посередника - начальника Льотного училища ЛА НАУ - на хабарі у 20 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За даними правоохоронців, посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній за укладання договорів про співпрацю з Льотною академією.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабаря при виїзді з Кропивницького, він планував втекти до Києва", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ затримала також керівника Льотної академії, який на власному автомобілі їхав на зустріч із посередником.

Посадовців затримано. Тривають невідкладні слідчі дії за місцями їх роботи та проживання. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано відповідний запобіжний захід.

Раніше повідомлялось, що у Львівській області правоохоронці затримали керівника одного із лісництв, який отримав від підприємця хабар за відпуск деревини за заниженою вартістю.

хабар НАУ Академия підприємці гроші

 
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