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02 вересня 2021, 21:17 6

Екссуддю з Тернопільщини засудили на 6 років за хабар

02 вересня 2021, 21:17 6
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Фото з відкритих джерел
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Колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила вирок колишньому голові Козівського райсуду Тернопільської області та адвокату, викритим в одержанні $2 тис. неправомірної вигоди

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає RegioNews.

Як повідомляється, суддя одержав хабар за ухвалення рішення на користь третьої особи про відмову в задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням.

Суд погодився з доводами прокурора САП і визнав зазначених осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. За вироком суду колишньому судді призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років із конфіскацією майна, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що його спільницю засудили до п’яти років позбавлення волі з забороною займатися адвокатською діяльністю терміном на два роки з конфіскацією половини належного їй майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржено протягом 30 днів з моменту його проголошення, - уточнюють у САП.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя повідомила, що від початку року 110 суддів подали заяву про відставку.

ВРП суддя суд хабар

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