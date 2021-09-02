Екссуддю з Тернопільщини засудили на 6 років за хабар

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Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає RegioNews.

Як повідомляється, суддя одержав хабар за ухвалення рішення на користь третьої особи про відмову в задоволенні подання кримінально-виконавчої інспекції про скасування її звільнення від покарання з випробуванням.

Суд погодився з доводами прокурора САП і визнав зазначених осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. За вироком суду колишньому судді призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом трьох років із конфіскацією майна, - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що його спільницю засудили до п’яти років позбавлення волі з забороною займатися адвокатською діяльністю терміном на два роки з конфіскацією половини належного їй майна.

Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржено протягом 30 днів з моменту його проголошення, - уточнюють у САП.

Як повідомлялося, Вища рада правосуддя повідомила, що від початку року 110 суддів подали заяву про відставку.