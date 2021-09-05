10:20  05 сентября
За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболело более сотни детей
12:28  05 сентября
На восстановление столичного костела Святого Николая собрали 1 млн грн за один день
17:18  05 сентября
На Донбассе затишье: с начала суток обстрелов не наблюдалось
UA | RU
UA | RU
05 сентября 2021, 16:09 241

Подозреваемого во взяточничестве руководителя летной академии отпустили из зала суда

05 сентября 2021, 16:09 241
Читайте також українською мовою
Фото Суспильне. Кропивницкий
Читайте також
українською мовою

Руководителя Кропивницкой Летной академии Национального авиационного университета Александра Чумака, который по версии Службы безопасности Украины взял взятку, отпустили из зала Ленинского районного суда, где ему избирали меру пресечения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне. Кропивницкий.

Заседание проходило под председательством судьи Алексея Майданникова. Суд снял все подозрения с Чумака из-за того, что сообщение об этом ему вручили с процессуальными нарушениями.

Прокурор Юрий Стах будет подавать апелляцию. Он должен это сделать в течение 5 дней.

Тем временем руководителя Летного училища Александра Карауша, которого СБУ задержала вместе с Чумаком, на время следствия оставили под стражей на 60 суток с правом внесения залога 227500 тысяч гривен. Соответствующее решение принял суд 4 сентября.

Как сообщалось, СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ и посредника-начальника летного училища ЛА НАУ.

взятка СБУ Кропивницкий Академия руководитель

На Запорожье водитель хотел за 500 долларов откупиться от уголовной ответственности
04 сентября 2021, 15:35
Руководителя лесничества на Львовщине задержали на взятке
03 сентября 2021, 12:16
Экс-судью с Тернопольщины осудили на 6 лет за взятку
02 сентября 2021, 21:17
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
От США до встреч в палатках. Кто будет бороться на Херсонщине по 184-му округу за вакантное парламентское место
Судебная осень. Как Хмельницкий пытался выторговать себе дешевый газ, и при чем тут битва Зеленского с Кличко
Все публикации »
Андрей Смолий
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram