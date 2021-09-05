Подозреваемого во взяточничестве руководителя летной академии отпустили из зала суда

Фото Суспильне. Кропивницкий

Руководителя Кропивницкой Летной академии Национального авиационного университета Александра Чумака, который по версии Службы безопасности Украины взял взятку, отпустили из зала Ленинского районного суда, где ему избирали меру пресечения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне. Кропивницкий.

Заседание проходило под председательством судьи Алексея Майданникова. Суд снял все подозрения с Чумака из-за того, что сообщение об этом ему вручили с процессуальными нарушениями.

Прокурор Юрий Стах будет подавать апелляцию. Он должен это сделать в течение 5 дней.

Тем временем руководителя Летного училища Александра Карауша, которого СБУ задержала вместе с Чумаком, на время следствия оставили под стражей на 60 суток с правом внесения залога 227500 тысяч гривен. Соответствующее решение принял суд 4 сентября.

Как сообщалось, СБУ разоблачила на взятке в $20 тысяч начальника летной академии НАУ и посредника-начальника летного училища ЛА НАУ.