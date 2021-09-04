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04 вересня 2021, 15:35 100

На Запоріжжі водій хотів за 500 доларів відкупитися від "криміналу"

04 вересня 2021, 15:35 100
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Нацполіція
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На Запоріжжі поліцейські затримали водія, який пропонував хабар за непритягнення його до кримінальної відповідальності

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Запорізької області

Зазначається, що 3 вересня близько 17:20 співробітники сектору реагування патрульної поліції Василівського районного управління в селищі міського типу Комишуваха зупинили водія автомобіля "Мерседес Е200" за порушення правил дорожнього руху. Під час складання постанови за ч. 5 ст. 121 (Порушення водієм правил керування транспортним засобом) КУпАП та перевірці документів у водія 1983 року народження було виявлено, що номерні агрегати транспортного засобу не відповідають номерам, зазначеним у свідоцтві про його реєстрацію.

"Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував працівникам поліції неправомірну вигоду в сумі 500 доларів США та 3800 гривень. Співробітники поліції двічі попередили порушника про кримінальну відповідальність, передбачену за пропозицію дачі хабаря посадовій особі, однак, водій не відмовився від намірів", - зазначаєтсья у повідомленні

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

Крім того, дізнавачем відкрито кримінальне провадження за ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування.

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