14:55  03 вересня
Стало відомо, у яких областях найбільше та найменше хворих на COVID-штам "Дельта"
09:02  03 вересня
У Раді хочуть провести "морський день": розглянуть законопроєкти щодо портової сфери
08:09  03 вересня
Через обстріли на Донбасі отримав поранення боєць ООС
UA | RU
UA | RU
03 вересня 2021, 12:16 456

Керівника лісництва на Львівщині затримали на хабарі

03 вересня 2021, 12:16 456
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Львівській області правоохоронці затримали керівника одного із лісництв, який отримав від підприємця хабар за відпуск деревини за заниженою вартістю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Керівник одного із лісництв отримав від підприємця другу частину неправомірної вигоди - 30 тис. грн. Раніше, у серпні, було задокументовано факт одержання ним першого "траншу" у сумі 20 тис. грн", - розповіли у поліції.

За даними слідства, директор лісництва за "винагороду" обіцяв посприяти у безперешкодному відпуску лісопродукції за заниженою вартістю.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди.

Раніше повідомлялось, що слідчу поліції Києва спіймали при отриманні хабаря. За 60 тисяч гривень вона пообіцяла чоловіку вжити заходів щодо уникнення ним кримінальної відповідальності.

хабар ліс дерева поліція кримінальна справа

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком
Всі публікації »
Андрій Смолій
Володимир Фесенко
Яніна Соколовська
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram