Керівника лісництва на Львівщині затримали на хабарі

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У Львівській області правоохоронці затримали керівника одного із лісництв, який отримав від підприємця хабар за відпуск деревини за заниженою вартістю

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

Керівник одного із лісництв отримав від підприємця другу частину неправомірної вигоди - 30 тис. грн. Раніше, у серпні, було задокументовано факт одержання ним першого "траншу" у сумі 20 тис. грн", - розповіли у поліції.

За даними слідства, директор лісництва за "винагороду" обіцяв посприяти у безперешкодному відпуску лісопродукції за заниженою вартістю.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України - вимагання та отримання службовою особою неправомірної вигоди.

Раніше повідомлялось, що слідчу поліції Києва спіймали при отриманні хабаря. За 60 тисяч гривень вона пообіцяла чоловіку вжити заходів щодо уникнення ним кримінальної відповідальності.