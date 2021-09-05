Появились подробности ДТП с автобусом на Житомирщине: все вещи пассажиров сгорели

Фото Суспильне.Житомир

Пассажиры автобуса "Neoplan", который вез украинцев из Польши и утром 4 сентября попал в ДТП на Житомирщине, рассказали, как спасались из горящего автобуса. Девять пострадавших доставили в медучреждения в Пулины и Житомира

Об этом сообщает Суспильне.Житомир, передает RegioNews.

ДТП произошло около 4 часов утра на 177 километре автодороги "Киев – Чоп" вблизи села Стрибиж Пулинської территориальной общины. Авария произошла перед поворотом на смт Пулины.

Водитель автовоза DAF, в который врезался "Neoplan", на вопрос об обстоятельствах происшествия говорит, что и сам ничего не понял. Говорит, что автобус врезался в его грузовик сзади где-то около половины третьего утра. От дальнейшего разговора с журналистами мужчина отказался.

Пассажир Андрей Лымарь с женой Инной ехал автобусом из Польши домой на Николаевщину. По словам мужчины, на момент аварии они спали. После столкновения Андрей и несколько других пассажиров помогали остальным людям выйти из автобуса, который уже горел.

Я бросился к жене. Дверь была заблокирована, поэтому мы принялись разбивать стекло. Пытались разбить его ногами, но оно не поддавалось. В темноте и в дыму мы все же нашли тот молоток, что был прикреплен на окне, и разбили одно из окон, через которое все выходили. И когда последний человек выскочил, огонь уже разошелся, - рассказал пассажир.

Жена Андрея Инна, которая сейчас находится в больнице, рассказывает, что все вещи пассажиров, которые ехали этим автобусом, сгорели.

Меня прижало сиденьем к полу, но надо было как-то выползать. У нас четыре чемодана были - все сгорело. Работали, чтобы хоть что-то домой привезти, но вот как оно получилось. Потеряли все. А все остальные документы были в чемоданах, - говорит Инна.

Дмитрий Тройлян ехал из Польши домой в Хмельницкую область. В аварии он пострадал больше всего. Ситуация осложнялась еще и тем, что мужчина болеет гемофилией.

Перелом ноги, травма головы, порезы, руку шили, – говорит Дмитрий. – Я задремал на третьем по счету сиденье от водителей. Проснулся – автобус горит. От автобуса отползал на коленях с поломанной ногой. А потом автобус взорвался, - добавляет мужчина.

Всего после аварии в больницу в поселок Пулины госпитализировали шесть человек. В больнице отмечают, что сейчас их состояние стабильное: двое пострадавших отказались от лечения и уехали по месту жительства. Остальные остаются лечиться в состоянии средней тяжести. У них переломы, ссадины, сотрясения.

Еще трех пассажиров автобуса госпитализировали в Житомирскую городскую больницу №2. Это женщина и двое мужчин. Двоих пострадавших с ушибами отпустили на амбулаторное лечение. Мужчина с переломами конечностей госпитализирован в травматологию для дальнейшего лечения. Наутро его состояние было ближе к удовлетворительному.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, вчера на Житомирщине столкнулись автобус и автовоз: 11 человек обратились к медикам. Один человек погиб.