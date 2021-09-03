На Львівщині вантажівка в'їхала в продуктовий магазин: загинуло чотири людини

Поліція Львівщини

На Львівщині водій вантажівки в’їхав в продуктовий магазин. Внаслідок ДТП загинуло четверо осіб

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу поліції Львівщини

Зазначаєтсья, що дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 3 вересня, близько 16.20, на вулиці Самбірській у місті Рудки Самбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій сідлового тягача "Рено" не вправся з керуванням, виїхав на тротуар, збив електроопору та в'їхав у продуктовий магазин.

Від тілесних ушкоджень, отриманих внаслідок ДТП, водій вантажівки та ще дві жінки загинули на місці події. Крім того, травми отримала неповнолітня дівчина-пішохід, яка була доставлена до лікарні. Незважаючи на зусилля медиків, потерпіла померла у медзакладі. Особи усіх учасників ДТП встановлюються.

На місці події працюють слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та територіального підрозділу поліції.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Вирішується питання її правової кваліфікації.

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