У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині подорожчає проїзд у громадському транспорті

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З 8 вересня 2021 року в Кам’янці-Подільському зросте вартість проїзду в громадському транспорті: у міських маршрутках до 8 гривень, а в комунальних автобусах – до 5 гривень

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Нові тарифи на проїзд у громадському транспорті міста погодили члени виконавчого комітету на черговому засіданні, що відбулося 3 вересня цього року.

За словами прессекретарки виконкому Кам’янець-Подільської міської ради Тетяни Дикої, збільшити проїзд у міських маршрутках просили приватні перевізники.

Вони неодноразово зверталися до влади міста, виступали і на засіданнях виконавчого комітету, просили про підвищення тарифу депутатів на позачерговій сесії Кам’янець-Подільської міської ради. Голова Спілки перевізників Микола Чайковський наголошував, що разом із колегами готовий відстоювати це питання під стінами міської ради та оголосити страйк, якщо їхню пропозицію щодо підвищення тарифу не буде підтримано, - каже чиновниця.

Тариф на проїзд у міських маршрутках до прийняття рішення щодо його збільшення складав 6 гривень, а проїзд у міських автобусах коштував 2 гривні 50 копійок, додає Тетяна Дика. За її словами, вартість проїзду в громадському транспорті Кам’янця-Подільського не змінювалася кілька років поспіль.

Як повідомлялося, у Кропивницькому маршрутники хочуть підняти вартість проїзду до 10 гривень.

Також в Ужгороді може подорожчати громадський транспорт.