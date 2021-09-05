В Каменце-Подольском на Хмельнитчине подорожает проезд в общественном транспорте

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С 8 сентября 2021 года в Каменце-Подольском вырастет стоимость проезда в общественном транспорте: в городских маршрутках до 8 гривен, а в коммунальных автобусах – до 5 гривен

Об этом сообщает Суспильне, передает RegioNews.

Новые тарифы на проезд в общественном транспорте города согласовали члены исполнительного комитета на очередном заседании, состоявшемся 3 сентября этого года.

По словам пресс-секретаря исполкома Каменец-Подольского городского совета Татьяны Дикой, увеличить проезд в городских маршрутках просили частные перевозчики.

Они неоднократно обращались к властям города, выступали и на заседаниях исполнительного комитета, просили о повышении тарифа депутатов на внеочередной сессии Каменец-Подольского городского совета. Председатель Союза перевозчиков Николай Чайковский отмечал, что вместе с коллегами готов отстаивать этот вопрос под стенами городского совета и объявить забастовку, если их предложение по повышению тарифа не будет поддержано, - говорит чиновница.

Тариф на проезд в городских маршрутках до принятия решения по его увеличению составлял 6 гривен, а проезд в городских автобусах стоил 2 гривны 50 копеек, добавляет Татьяна Дикая. По ее словам, стоимость проезда в общественном транспорте Каменца-Подольского не менялась несколько лет подряд.

Как сообщалось, в Кропивницком маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 10 гривен.

Также в Ужгороде может подорожать общественный транспорт.