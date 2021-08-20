У КМДА розповіли, скільки охочих отримати спецперепустки на транспорт

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На сьогоднішній день подано понад три тисячі заявок для отримання спецперепусток на громадський транспорт

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу КМДА

"Підприємства столиці активно реєструються в системі, подано понад три тисячі заявок", - зазначив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Він нагадав, що керівники підприємств уже зараз можуть авторизуватись у системі та подати заявку, щоб заздалегідь пройти необхідну перевірку. Для отримання позитивного рішення потрібно обґрунтувати критичну необхідність роботи підприємства в період жорсткого карантину.

У Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій КМДА уточнили, якщо підприємство не отримало позитивного рішення, його керівник може повторно подати заявку та більш детально обґрунтувати приналежність до об’єкту критичної інфраструктури міста.

Подальше рішення про надання перепусток прийматиме Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій уже після оголошення дат та умов локдауну, якщо у цьому буде необхідність.

"Акцентую увагу, що рішення про надання спецперепусток буде ухвалюватися лише після запровадження у столиці суворих карантинних обмежень. На даний час таких передумов немає", – підкреслив Олексій Кулеба.