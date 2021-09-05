Упродовж суботи вакциновано майже 70 тис. людей в Україні
69 260 людей вакциновано проти COVID-19 за минулу добу 04 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 20 430 людей, повністю імунізовані - 48 830 людей
Про це повідомляють на Facebook-сторінці Міністерства охорони здоров’я, передає RegioNews.
Протягом доби працювали:
- 587 мобільних бригад,
- 1 642 пункти щеплення;
- 365 центрів вакцинації, - повідомляють у МОЗ.
Медики додають, що від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 569 051 людину, з них отримали одну дозу – 5 569 049 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 178 665 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 747 714 щеплень.
Як повідомлялося, у чотирьох областях України показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні.
Також за минулу добу на COVID-19 в Україні захворіла понад сотня дітей.
У Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус вдвічі перевищує норму - МОЗВсі новини »
04 вересня 2021, 14:47Омбудсмен відповіла на погрозу мера Івано-франківська звільнити невакцинованих працівників міськради
03 вересня 2021, 20:16Стало відомо, у яких областях найбільше та найменше хворих на COVID-штам "Дельта"
03 вересня 2021, 14:55
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце
Судова осінь. Як Хмельницький намагався виторгувати собі дешевий газ, і до чого тут битва Зеленського з Кличком