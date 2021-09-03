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Стало відомо, у яких областях найбільше та найменше хворих на COVID-штам "Дельта"
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03 вересня 2021, 14:55 38

Стало відомо, у яких областях найбільше та найменше хворих на COVID-штам "Дельта"

03 вересня 2021, 14:55 38
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Фото: Рixabay
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В Україні вже виявили 855 підтверджених випадків коронавірусного захворювання, спричиненого штамом "Дельта"

Про це пише RegioNews з посиланням на відповідь МОЗ на запит "Радіо Свобода"

Найбільше випадків штаму "Дельта" зафіксовано в п'яти областях: Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) і Тернопільській (52).

У Волинській, Київській і Донецькій – по 47 випадків, у Харківській області – 45, у Вінницькій та Луганській – по 43, у Житомирській та Хмельницькій – по 39, у Закарпатській – 37, у Полтавській – 31, у Чернігівській – 25, у Львівській – 24, у Черкаській – 20, у Кіровоградській – 18, у Києві – 20.

У МОЗ додали, що найменшу кількість випадків "Дельта"-штаму зафіксовано в Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівцях від медиків-практиків приховують, хто з пацієнтів має "Дельта"-штам ковіду.

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