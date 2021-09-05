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05 сентября 2021, 13:22 10

В течение субботы вакцинировано почти 70 тыс. человек в Украине

05 сентября 2021, 13:22 10
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Фото из открытых источников
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69 260 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 04 сентября 2021 года. Одну дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы - 48 830 человек

Об этом сообщают на Facebook-странице Министерства здравоохранения, передает RegioNews.

В течение суток работали:

- 587 мобильных бригад,

- 1 642 пункта прививки;

- 365 центров вакцинации, - сообщают в Минздраве.

Медики добавляют, что от начала вакцинальной кампании привито 5 569 051 человек, из них получили одну дозу – 5 569 049 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 178 665 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 747 714 прививок.

Как сообщалось, в четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.

Также за минувшие сутки COVID-19 в Украине заболело более сотни детей.

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