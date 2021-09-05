В течение субботы вакцинировано почти 70 тыс. человек в Украине
69 260 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 04 сентября 2021 года. Одну дозу получили 20 430 человек, полностью иммунизированы - 48 830 человек
Об этом сообщают на Facebook-странице Министерства здравоохранения, передает RegioNews.
В течение суток работали:
- 587 мобильных бригад,
- 1 642 пункта прививки;
- 365 центров вакцинации, - сообщают в Минздраве.
Медики добавляют, что от начала вакцинальной кампании привито 5 569 051 человек, из них получили одну дозу – 5 569 049 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 178 665 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 9 747 714 прививок.
Как сообщалось, в четырех областях Украины показатель заболеваемости уже не соответствует "зеленой" зоне.
Также за минувшие сутки COVID-19 в Украине заболело более сотни детей.
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