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04 вересня 2021, 14:47 152

У Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус вдвічі перевищує норму - МОЗ

04 вересня 2021, 14:47 152
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Фото з відкритих джерел
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В Україні станом на 4 вересня усі регіони перебувають у зеленій зоні, однак епідеміологічні показники у низці регіонів не відповідають нормі

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, в Луганській області три дні поспіль спостерігається високий показник госпіталізацій хворих на коронавірус. За останніми даними, він становить 89,9%, хоча ще вчора впав до 51%

Перетнув норму показник COVID-госпіталізацій на Львівщині. Наразі він становить майже 59%. Хоча ще напередодні - 47,8%.

У Києві і трьох областях рівень захворюваності на COVID-19 суттєво перевищує норму для "зеленої" зони карантину. Зокрема у столиці цей показник становить 107 осіб на 100 тисяч населення, у Херсонській області - 84, Луганській – 136, Чернівецькій – 161 особа на 100 тисяч населення за норми не більше 75.

Крім цього у 18 регіонах та в середньому по Україні коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування COVID перевищив показник зеленої зони

Нагадаємо, що станом на 3 вересня динаміка госпіталізацій у двох регіонах не відповідала нормі.

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