У чотирьох областях України показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні
В Україні спостерігається погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. У чотирьох областях України показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.
За даними міністерства, станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма - 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у:
Києві - 107;
Луганській області - 135;
Херсонській області - 85;
Чернівецькій області - 169.
Водночас у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.
Чернівецька область є лідером за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Там станом на 4 вересня заповнено 37,5% кисневих ліжок.
Як повідомлялося, за минулу добу на COVID-19 в Україні захворіла понад сотня дітей.