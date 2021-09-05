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05 вересня 2021, 12:05 667

У чотирьох областях України показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні

05 вересня 2021, 12:05 667
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Фото з відкритих джерел
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В Україні спостерігається погіршення ситуації з поширенням коронавірусу. У чотирьох областях України показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає RegioNews.

За даними міністерства, станом на 4 вересня рівень захворюваності (норма - 75 хворих на 100 тисяч населення) перевищено у:

Києві - 107;

Луганській області - 135;

Херсонській області - 85;

Чернівецькій області - 169.

Водночас у Луганській, Львівській та Полтавській областях спостерігається висока динаміка рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом.

Чернівецька область є лідером за рівнем завантаженості лікарняних ліжок з киснем. Там станом на 4 вересня заповнено 37,5% кисневих ліжок.

Як повідомлялося, за минулу добу на COVID-19 в Україні захворіла понад сотня дітей.

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